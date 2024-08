Taxas de Cartório em SC: A Nova Justiça Tributária para Imóveis Justiça tributária é um conceito relacionado à capacidade contributiva de um cidadão. Na prática, significa que uma pessoa com menor... ND Mais|Do R7 27/08/2024 - 14h51 (Atualizado em 27/08/2024 - 14h51 ) ‌



Justiça tributária é um conceito relacionado à capacidade contributiva de um cidadão. Na prática, significa que uma pessoa com menor capacidade financeira irá arcar com taxas e impostos proporcionais à sua condição, em comparação com cidadãos com maior aporte de recursos. E Santa Catarina tem agora um grande exemplo de aplicação da justiça tributária: quanto menor o valor de um imóvel adquirido, menor é o custo das taxas para fazer a sua escritura e registro nos cartórios do Estado.

