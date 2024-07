ND Mais |Do R7

TCE-SC recomenda interdição de viaduto em Florianópolis por risco de ruptura

Por recomendação do TCE-SC (Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina), a Secretaria de Infraestrutura de Florianópolis deverá, no prazo de cinco dias, interditar ou reduzir a passagem de veículos pesados no viaduto John Kennedy, na cabeceira continental da Ponte Hercílio Luz, em Florianópolis.

