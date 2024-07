ND Mais |Do R7

TCE/SC aplica sanções à Prefeitura de Florianópolis e 23 pessoas por irregularidades em contratos

O TCE/SC (Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina) aplicou uma série de sanções à Prefeitura de Florianópolis e a secretarias municipais e multou 23 pessoas por irregularidades em contratos do município com entidades sociais, que também são alvo da Operação Presságio, da Polícia Civil.

