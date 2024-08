Teatro como Terapia: A Nova Iniciativa em Joinville Pacientes do SUS com deficiência intelectual, deficiência física, com transtorno mental, surdas e cegas podem se inscrever em aulas... ND Mais|Do R7 17/08/2024 - 09h06 (Atualizado em 17/08/2024 - 09h06 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Pacientes do SUS com deficiência intelectual, deficiência física, com transtorno mental, surdas e cegas podem se inscrever em aulas gratuitas de teatro em Joinville, no Norte de Santa Catarina. A medida possibilita que médicos, psicólogos e terapeutas ocupacionais prescrevam atividades artísticas como complemento de tratamento a seus pacientes.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Equipe de Tênis de Mesa de Chapecó defende a liderança da Liga Oeste

• Projeto oferece aulas de teatro como complemento a tratamento de pacientes do SUS em Joinville

• Homem branco e empresário: conheça o perfil médio dos candidatos a prefeito em SC