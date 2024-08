Teatro em Itajaí: espetáculo gratuito promete encantar o público A Téspis Cia de Teatro, de Itajaí, anuncia mais uma nova temporada em comemoração aos seus 30 anos de atividade. Desta vez, a companhia... ND Mais|Do R7 29/08/2024 - 14h21 (Atualizado em 29/08/2024 - 14h21 ) ‌



A Téspis Cia de Teatro, de Itajaí, anuncia mais uma nova temporada em comemoração aos seus 30 anos de atividade. Desta vez, a companhia apresentará um novo espetáculo, “Só por hoje”, com nada menos que 10 sessões gratuitas, a partir de segunda-feira (02) até o dia 08 de setembro, na Itajaí Criativa, sede do grupo, no Centro da cidade.

