Teatro gratuito em Floripa: não perca "Infância" de Ney Piacentini Sessão gratuita, nesta quinta, para assistir a peça "Infância", adaptação cênica e musical da obra de Graciliano Ramos com o ator Ney... ND Mais|Do R7 12/09/2024 - 12h22 (Atualizado em 12/09/2024 - 12h22 ) ‌



Pesquem só essa dica para a quinta-feira! Trata-se do espetáculo “Infância”, montagem cênica e musical da obra homônima de Graciliano Ramos, do premiado ator florianopolitano Ney Piacentini e do músico Alexandre Rosa, que será exibido nesta quinta-feira no Auditório do Ministério Público de Santa Catarina, na Rua Boicaiúva, no Centro de Floripa. Será às 14h e com entrada gratuita.

