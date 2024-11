TECHCON 2024 e 18º Salão do Imóvel: Chapecó recebe o maior evento imobiliário do Oeste de SC TECHCON 2024 e 18º Salão do Imóvel: Chapecó recebe o maior evento imobiliário do Oeste de SC ND Mais|Do R7 21/11/2024 - 16h50 (Atualizado em 21/11/2024 - 16h50 ) twitter

TECHCON 2024

Na próxima quarta-feira (27), Chapecó receberá o maior evento imobiliário do Oeste de Santa Catarina com o início da TECHCON 2024 (Feira de Tecnologia, Conhecimento e Construção) e do 18º Salão do Imóvel.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais!

