Técnico do Criciúma fala em derrota ‘vergonhosa’ e entrega o cargo Cláudio Tencati entregou o cargo de treinador do Criciúma após o rebaixamento e a goleada por 5 a 1 para o Red Bull Bragantino ND Mais|Do R7 09/12/2024 - 01h28 (Atualizado em 09/12/2024 - 01h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Após tomar um ‘sacode’ de 5 a 1 do Red Bull Bragantino na última rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo (8) e o rebaixamento, o técnico Cláudio Tencati entregou o cargo. Na entrevista coletiva, o ex-treinador falou sobre a derrota vergonhosa e falhas grotescas no clube.

Para mais detalhes sobre a situação do Criciúma e a saída de Tencati, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Gabarito preliminar do Vestibular Unificado da UFSC/IFSC/IFC estará disponível neste domingo

Barco Ponta Firme cruza em primeiro a 56ª Regata Volta à Ilha NDTV 35 Anos

Veja os 20 clubes que vão disputar a Série B do Brasileiro em 2025