Temperaturas Abaixo da Média: O Frio Continua em Criciúma Seguindo o clima do fim de semana, a segunda-feira (12) deve manter as baixas temperaturas em Criciúma e região. O dia promete ser... ND Mais|Do R7 12/08/2024 - 09h36 (Atualizado em 12/08/2024 - 09h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Seguindo o clima do fim de semana, a segunda-feira (12) deve manter as baixas temperaturas em Criciúma e região. O dia promete ser seco e ensolarado, com baixa probabilidade de chuva.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Frio persiste no início da semana em Criciúma e região

• Saiba onde fica primeiro ponto de coleta da Caixa em parceria com Correios em SC

• Motoristas já percebem impactos com a inauguração do Contorno Viário