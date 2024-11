Temperaturas disparam e SC pode registrar até 35°C nos próximos dias Temperaturas disparam e SC pode registrar até 35°C nos próximos dias ND Mais|Do R7 25/11/2024 - 17h49 (Atualizado em 25/11/2024 - 17h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Temperaturas em SC

Santa Catarina deve enfrentar uma semana com temperaturas altas e tempo nublado e chuvoso, apontou a previsão do tempo da Epagri/Ciram. As máximas podem variar de 30°C a 35°C a depender da região nesta terça (26) e quarta-feira (27).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais!

Leia Mais em ND Mais:

Briga de vizinhos tem tiros de espingarda e coronhadas em Aurora

Traição e assassinato: vídeo mostra momentos antes de atendente de lanchonete ser morto em SC

Morre professor de SC que estava hospitalizado após acidente grave