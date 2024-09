Tempestades à vista: frente fria se aproxima de SC Uma grande amplitude térmica está prevista para os próximos dias em todas as regiões, com temperaturas que variam de 12º C até 35º... ND Mais|Do R7 04/09/2024 - 17h22 (Atualizado em 04/09/2024 - 17h22 ) ‌



Uma nova frente fria chega em Santa Catarina nesta quarta-feira (4), aumentando a quantidade de nuvens no decorrer do dia e possibilitando a ocorrência de chuvas e temporais, especialmente na região da divisa com o Rio Grande do Sul.

