Tempo em Joinville terá reviravolta e promete frio com chuva
ND Mais|Do R7
18/11/2024 - 09h29

Chuva em Joinville

A previsão do tempo em Joinville, no Norte de Santa Catarina, promete reviravolta com frio e chuva nos próximos dias. Isso porque o calor do final de semana começa a perder força e dá lugar a temperaturas mais amenas com alguns níveis de precipitação.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre as mudanças no clima!

