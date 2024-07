Tempo em Santa Catarina: nevoeiro marca início da semana A segunda-feira (22) inicia com presença de nevoeiro em grande parte das regiões de Santa Catarina. A tendência é de que o fenômeno... ND Mais|Do R7 22/07/2024 - 12h34 (Atualizado em 22/07/2024 - 12h34 ) ‌



A segunda-feira (22) inicia com presença de nevoeiro em grande parte das regiões de Santa Catarina. A tendência é de que o fenômeno permaneça até o fim da semana. Conforme previsão da Defesa Civil de SC, há uma pequena chance de chuvas isoladas, na divisa com o Rio Grande do Sul, na sexta-feira (26).

