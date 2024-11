Tempo instável: calor retorna mas chuva toma conta nos próximos dias em SC Tempo instável: calor retorna mas chuva toma conta nos próximos dias em SC ND Mais|Do R7 17/11/2024 - 12h28 (Atualizado em 17/11/2024 - 12h28 ) twitter

Dia ensolarado

Após dias de clima mais instável, o sol volta a aparecer as temperaturas sobem nos próximos dias em Santa Catarina. Segundo a Defesa Civil do Estado, no domingo (17) a circulação marítima perde força e o sol volta a aparecer entre nuvens em todo o estado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre as previsões do tempo em SC!

