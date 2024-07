ND Mais |Do R7

Tempo vira em Joinville: Prepare o casaco para os próximos dias Os próximos dias serão de chuva e frio em Joinville, no Norte de Santa Catarina. Já neste sábado (6) o tempo começa a virar, com...

Os próximos dias serão de chuva e frio em Joinville, no Norte de Santa Catarina. Já neste sábado (6) o tempo começa a virar, com a predominância de nuvens e garoa. A temperatura máxima não passa dos 15º C, segundo a Epagri/Ciram.

