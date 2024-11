Temporada de cruzeiros deve render mais de 250 mil visitantes em Balneário Camboriú Temporada de cruzeiros deve render mais de 250 mil visitantes em Balneário Camboriú ND Mais|Do R7 06/11/2024 - 05h08 (Atualizado em 06/11/2024 - 05h08 ) twitter

Temporada de cruzeiros em Balneário Camboriú

A temporada de cruzeiros 2024/2025 em Balneário Camboriú começa nesta quarta-feira (6), com a chegada do navio Seabourn Venture, às 8h30, no Terminal Portuário Atracadouro Barra Sul.

