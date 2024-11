Temporais geram alerta e previsão indica chuva volumosa na Grande Florianópolis Temporais geram alerta e previsão indica chuva volumosa na Grande Florianópolis ND Mais|Do R7 18/11/2024 - 18h09 (Atualizado em 18/11/2024 - 18h09 ) twitter

Temporais geram alerta e previsão indica chuva volumosa na Grande Florianópolis

A Grande Florianópolis está em alerta para chuva volumosa e temporais entre terça (19) e quarta-feira (20), informou a previsão do tempo da Epagri/Ciram. Conforme a pasta, a condição deve derrubar as temperaturas e esfriar o tempo na região.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre a previsão do tempo.

