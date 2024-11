Temporal deixa 6 mil unidades sem energia no Extremo-Oeste de SC Temporal deixa 6 mil unidades sem energia no Extremo-Oeste de SC ND Mais|Do R7 20/11/2024 - 15h48 (Atualizado em 20/11/2024 - 15h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Vela de iluminação de mão vista lateral

O temporal que atingiu o Extremo-Oeste de Santa Catarina na terça-feira (19) deixou cerca de 6 mil unidades sem energia entre municípios da região.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre os impactos do temporal.

Leia Mais em ND Mais:

Ex-professora condenada a 30 anos de prisão nos EUA após fazer sexo com aluno; entenda

3° suspeito de triplo homicídio em Itapema é preso em MS; ‘um dos mais perigosos’

Inmet coloca SC em alerta vermelho para ‘grande perigo’ com tempestades de 100 milímetros