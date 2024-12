Tenista joinvilense tem melhor resultado da carreira no Campeonato Internacional em Joinville Campeonato Internacional acontece em Joinville até domingo (8) e com melhor resultado da carreira, tenista joinvilense disputa quartas... ND Mais|Do R7 06/12/2024 - 18h29 (Atualizado em 06/12/2024 - 18h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma jovem tenista joinvilense está brilhando nas quadras do Campeonato Internacional, que acontece em Joinville desde o dia 2 de dezembro e segue até domingo (8).

Saiba mais sobre essa conquista incrível e acompanhe a trajetória de Maria Eduarda Lages no site do nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Jaraguá do Sul faz mutirão para rastreamento de câncer de pele neste sábado

Mulher furta farmácia em calçadão de Itajaí acompanhada de filha de 2 anos

Previsão de fortes temporais coloca SC em alerta laranja neste fim de semana