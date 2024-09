Tentativa de homicídio em Jaraguá do Sul choca comunidade A mulher tentou matar o ex-marido com tiros e o caso aconteceu em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, sendo presenciado pelo filho de 8... ND Mais|Do R7 09/09/2024 - 18h40 (Atualizado em 09/09/2024 - 18h40 ) ‌



Uma mulher se escondeu em um armário e tentou matar o ex-marido com tiros. O caso aconteceu em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. O filho, de 8 anos, testemunhou a tentativa de homicídio, que teria sido motivada pela aproximação entre a criança e o ex.

