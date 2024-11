Terceira etapa de binário prevê novo viaduto e duplicação de avenida em Criciúma Terceira etapa de binário prevê novo viaduto e duplicação de avenida em Criciúma ND Mais|Do R7 19/11/2024 - 19h29 (Atualizado em 19/11/2024 - 19h29 ) twitter

Avenida Santos Dumont, Criciúma

A terceira etapa do Binário da Avenida Santos Dumont, em Criciúma, no Sul de Santa Catarina, prevê uma série de melhorias para a mobilidade e para o desenvolvimento urbano na cidade. As obras devem iniciar em breve, uma vez que a ordem de serviço foi assinada nesta terça-feira (19).

