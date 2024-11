Thiago Carvalho é apresentado no Figueirense: ‘clube que me dá oportunidade de ser campeão’ Thiago Carvalho é apresentado no Figueirense: ‘clube que me dá oportunidade de ser campeão’ ND Mais|Do R7 28/11/2024 - 17h50 (Atualizado em 28/11/2024 - 17h50 ) twitter

Thiago Carvalho apresentado no Figueirense

Thiago Carvalho foi apresentado oficialmente na manhã desta quinta-feira (28) como o novo técnico do Figueirense para a temporada 2025.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades!

