Time do Bahia protesta contra mudança de calendário pela CBF O time do Bahia está na bronca com a CBF por causa da mudança de data da partida com o Internacional, pela Série A. O jogo seria... ND Mais|Do R7 24/07/2024 - 02h23 (Atualizado em 24/07/2024 - 02h23 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O time do Bahia está na bronca com a CBF por causa da mudança de data da partida com o Internacional, pela Série A. O jogo seria na segunda-feira (29), mas foi antecipado para sábado por causa da Copa do Brasil.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Time da Série A ‘briga’ com a CBF por mudança no calendário

• Figueirense: entenda a suspensão da posse do Ginásio Carlos Alberto Campos

• Eleições 2024: Marcelo Brick é oficializado pelo PP à Prefeitura de Gaspar