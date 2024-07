Torcedor atira bola no gramado e lance inusitado marca jogo entre Flamengo e Criciúma A bola arremessada por um torcedor no gramado do Mané Garrincha, em Brasília, se tornou o lance da rodada na Série A. O volante Barreto... ND Mais|Do R7 21/07/2024 - 20h13 (Atualizado em 21/07/2024 - 20h13 ) ‌



A bola arremessada por um torcedor no gramado do Mané Garrincha, em Brasília, se tornou o lance da rodada na Série A. O volante Barreto, do Criciúma, chutou a bola 'da torcida' na bola 'do jogo', conduzida por Everton Cebolinha, e o árbitro deu pênalti. O Flamengo venceu o Criciúma por 2 a 1.

