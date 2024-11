Torcida do Avaí não vê a hora de 2024, enfim, acabar Torcida do Avaí não vê a hora de 2024, enfim, acabar ND Mais|Do R7 04/11/2024 - 21h50 (Atualizado em 04/11/2024 - 21h50 ) twitter

2024-11-03 - Brasil - CEARA -ARENA CASTELAO - SERIE B - CEARA - AVAI - - Foto: Leo Piva / @leopivafoto

O Avaí até começou bem na Arena Castelão, mas a segunda etapa trouxe os velhos problemas à tona.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de tudo que acontece com o Avaí!

