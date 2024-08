Torcida do Figueirense em Alta: Expectativas para a Última Rodada da Série C O Figueirense chega para a última rodada da primeira fase da Série C sonhando com uma classificação para a próxima fase da competição... ND Mais|Do R7 23/08/2024 - 10h21 (Atualizado em 23/08/2024 - 10h21 ) ‌



O Figueirense chega para a última rodada da primeira fase da Série C sonhando com uma classificação para a próxima fase da competição. Precisando vencer o Volta Redonda no sábado, fora de casa e ainda torcer por uma combinação de resultados, a esperança segue viva apesar dos resultados decepcionantes nas últimas rodadas.

