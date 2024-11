Torresmofest: a festa do torresmo chega a Itajaí e espera mais de 30 mil pessoas Torresmofest: a festa do torresmo chega a Itajaí e espera mais de 30 mil pessoas ND Mais|Do R7 08/11/2024 - 17h51 (Atualizado em 08/11/2024 - 17h51 ) twitter

Torresmofest Itajaí

Com gastronomia, música ao vivo e diversão para toda a família, o Torresmofest chega a Itajaí, no Litoral Norte de Santa Catarina, de 14 a 17 de novembro, das 12h às 22h, no Centro Comercial Portuário, ao lado do Centreventos. A entrada é gratuita.

