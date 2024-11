Trabalhador sofre lesão grave na perna ao cortar árvores no Sul de SC Trabalhador sofre lesão grave na perna ao cortar árvores no Sul de SC ND Mais|Do R7 27/11/2024 - 16h49 (Atualizado em 27/11/2024 - 16h49 ) twitter

Trabalhador sofre lesão grave na perna ao cortar árvores no Sul de SC

Um homem, de 59 anos, precisou ser socorrido após sofrer uma grave lesão na perna ao cortar árvores. O acidente foi registrado no fim da tarde de terça-feira (26), em Treze de Maio, no Sul de Santa Catarina.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este acidente e as ações de socorro realizadas.

