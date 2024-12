Trabalhadores autônomos de SC ganham R$ 3,6 mil por mês; 37% a mais que a média nacional Trabalhadores autônomos de SC ganham R$ 3,6 mil por mês; 37% a mais que a média nacional ND Mais|Do R7 04/12/2024 - 03h47 (Atualizado em 04/12/2024 - 03h47 ) twitter

Trabalhadores autônomos de SC

Os trabalhadores autônomos de SC recebem cerca de R$ 3,6 mil por mês, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio do IBGE. O valor representa 37% a mais que a média nacional do país que é de R$ 2.627 mil. Na ponta do lápis, a diferença foi de R$ 973 durante o terceiro trimestre deste ano.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro dos detalhes!

