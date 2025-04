Trabalhos em área de captação de água interrompem abastecimento em Braço do Norte Serviços deve ser executados ao longo desta quarta-feira (9) ND Mais|Do R7 09/04/2025 - 10h07 (Atualizado em 09/04/2025 - 10h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Casan (Companhia Catarinense de Águas e Saneamento) realiza, nesta quarta-feira (9), a instalação de equipamentos na área de captação de Braço do Norte, no Sul de Santa Catarina. Com isso, haverá interrupção do abastecimento durante todo o dia.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre a normalização do abastecimento e orientações da Casan.

Leia Mais em ND Mais:

Festividades de Páscoa em Itajaí já têm data para começar; confira atrações

Bombeiros de SC lançam cartilha para trilhas seguras

Mais de 7 mil famílias em Blumenau contam com o auxílio do Bolsa Família