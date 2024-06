ND Mais |Do R7

Tradicional Marejada é mantida em Itajaí para homenagear a cultura portuguesa A tradicional Marejada, festa que homenageia a cultura portuguesa em Itajaí, segue com a datas mantidas para outubro deste ano. Após...

Alto contraste

A+

A-

A tradicional Marejada, festa que homenageia a cultura portuguesa em Itajaí, segue com a datas mantidas para outubro deste ano. Após os cancelamentos da Festa do Peixe e da Festa do Colono, a Marejada é a única das grandes festas tradicionais ainda confirmada para 2024.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Após onda de festas canceladas, Marejada é mantida em Itajaí

• De lesão cerebral à explosão intestinal: veja perigos de espirros intensos

• ‘O pai tá on’: confirmado em Florianópolis, Paul McCartney manda recado a fãs do Brasil; vídeo



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.