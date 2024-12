Tráfego na BR-101 sofre alteração para instalação de passarela na Grande Florianópolis Tráfego na BR-101 sofre alteração para instalação de passarela na Grande Florianópolis ND Mais|Do R7 01/12/2024 - 17h28 (Atualizado em 01/12/2024 - 17h28 ) twitter

Mudanças no Tráfego na BR-101

O tráfego na BR-101 sofrerá alterações a partir desta segunda-feira (2), em decorrência da construção de uma passarela de pedestres na altura do quilômetro 202, em São José, na Grande Florianópolis. Os trabalhos devem ser realizados ao longo de toda a semana, no período noturno.

