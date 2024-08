Tragédia Aérea: A Despedida de Rafael e Liz O programador Rafael Fernando do Santos, 41 anos, morador do bairro Estreito, em Florianópolis, pegou a filha, a pequena Liz Ibba... ND Mais|Do R7 13/08/2024 - 18h26 (Atualizado em 13/08/2024 - 18h26 ) ‌



O programador Rafael Fernando do Santos, 41 anos, morador do bairro Estreito, em Florianópolis, pegou a filha, a pequena Liz Ibba dos Santos, 3 anos, em Cascavel, no Paraná, para ficarem juntos no Dia dos Pais. Rafael e Liz, entretanto, eram passageiros do avião turboélice ATR-72.

