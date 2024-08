Tragédia Aérea: Conexão Perdida Salva Vidas em Vinhedo O aeroporto de Cascavel, no Paraná, local de onde partiu a aeronave que caiu nesta sexta-feira (9), confirmou que 10 pessoas perderam... ND Mais|Do R7 09/08/2024 - 21h16 (Atualizado em 09/08/2024 - 21h16 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O aeroporto de Cascavel, no Paraná, local de onde partiu a aeronave que caiu nesta sexta-feira (9), confirmou que 10 pessoas perderam a conexão e não embarcaram no avião. O acidente aconteceu no município de Vinhedo, interior de São Paulo, e todas as 62 pessoas a bordo morreram.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Dez pessoas perderam conexão e não embarcaram em aeronave que caiu em Vinhedo

• Alerta de frio intenso faz Itajaí reativar abrigo

• Polícia prende homem por estupro de vulnerável em SC: ‘Atraía as crianças com presentes’