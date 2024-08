Tragédia Aérea em Vinhedo: Avião Cai e Explode Uma aeronave ATR-72 da Voepass caiu no final da manhã desta sexta-feira (9) no interior de São Paulo. Com 61 pessoas a bordo, o avião... ND Mais|Do R7 09/08/2024 - 20h06 (Atualizado em 09/08/2024 - 20h06 ) ‌



Uma aeronave ATR-72 da Voepass caiu no final da manhã desta sexta-feira (9) no interior de São Paulo. Com 61 pessoas a bordo, o avião cai em Vinhedo como se fosse uma folha de papel.

