Tragédia Aérea em Vinhedo: Conheça as Vítimas do Acidente A Voepass Linhas Aéreas divulgou às 17h45 a lista completa de passageiros que estavam na aeronave ATR-72, que caiu no bairro Capela... ND Mais|Do R7 09/08/2024 - 22h36 (Atualizado em 09/08/2024 - 22h36 ) ‌



A Voepass Linhas Aéreas divulgou às 17h45 a lista completa de passageiros que estavam na aeronave ATR-72, que caiu no bairro Capela, em Vinhedo, interior de São Paulo, às 13h28 desta sexta-feira (9). O voo 2283 saiu de Cascavel, no Paraná, e tinha o Aeroporto de Guarulhos como destino. O pouso estava programado para as 13h50.

