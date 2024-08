Tragédia Aérea: Florianópolis Perde um de Seus Filhos Mais um morador de Florianópolis foi confirmado entre as vítimas do avião que caiu em Vinhedo, interior de São Paulo, nesta sexta-... ND Mais|Do R7 10/08/2024 - 02h35 (Atualizado em 10/08/2024 - 02h35 ) ‌



Mais um morador de Florianópolis foi confirmado entre as vítimas do avião que caiu em Vinhedo, interior de São Paulo, nesta sexta-feira (9). Diogo Boeira Ávila, 42, teve sua morte confirmada no voo 2283 pela empresa Biolab Farmacêutica, onde trabalhava, na capital catarinense.

