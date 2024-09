Tragédia aérea no Mato Grosso do Sul: duas vidas perdidas Avião caiu perto de uma usina de cana de açúcar; identidade das vítimas ainda não foi divulgada ND Mais|Do R7 31/08/2024 - 23h11 (Atualizado em 31/08/2024 - 23h11 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um acidente aéreo deixou dois mortos na tarde deste sábado (31) na cidade de Costa Rica, no Mato Grosso do Sul. Um avião de pequeno porte caiu próximo de uma usina de cana-de-açúcar e as duas pessoas estavam carbonizadas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Avião cai e mata 2 pessoas no MS

• ‘Nariz esbranquiçado’: homem é visto usando cocaína e morre em seguida em Itajaí

• Idoso fica encarcerado em veículo após acidente de trânsito no Sul de SC