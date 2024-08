Tragédia Aérea: O Que Sabemos Sobre o ATR-72 que Caiu em SP O avião que despencou no final da manhã desta sexta-feira (9) em Vinhedo, no interior de São Paulo é um ATR-72, turboélice produzido... ND Mais|Do R7 09/08/2024 - 19h36 (Atualizado em 09/08/2024 - 19h36 ) ‌



O avião que despencou no final da manhã desta sexta-feira (9) em Vinhedo, no interior de São Paulo é um ATR-72, turboélice produzido pela Avions de Transport Régional. De acordo com o portal R7, 62 pessoas estavam a bordo e não há sobreviventes.

