Tragédia Aérea: Queda de Avião em Vinhedo Deixa Vítimas Inocentes Liz Ibba dos Santos, de 3 anos, é uma das 61 vítimas da queda de avião em Vinhedo, interior de São Paulo, nesta sexta-feira (9). Ela... ND Mais|Do R7 10/08/2024 - 00h45 (Atualizado em 10/08/2024 - 00h45 )



Liz Ibba dos Santos, de 3 anos, é uma das 61 vítimas da queda de avião em Vinhedo, interior de São Paulo, nesta sexta-feira (9). Ela estava com o pai, o catarinense Rafael Fernando dos Santos, de 41 anos, no voo que partiu de Cascavel, no Paraná, com destino ao Aeroporto de Guarulhos.

