Tragédia e Mistério: A Morte de Daniel Mastral, Ex-Satanista O escritor Daniel Mastral, de 57 anos, foi achado morto na noite de domingo (4), em Barueri, região metropolitana de São Paulo. O... ND Mais|Do R7 05/08/2024 - 19h46 (Atualizado em 05/08/2024 - 19h46 ) ‌



O escritor Daniel Mastral, de 57 anos, foi achado morto na noite de domingo (4), em Barueri, região metropolitana de São Paulo. O corpo do escritor e ex-satanista tinha um ferimento na cabeça e foi encontrado em uma área de mata no condomínio onde ele morava, no bairro Aldeia da Serra.

