Tragédia em Balneário Camboriú: Mulher em Surto Psicótico Ataca Guarda Municipal A mulher suspeita de tentar matar a própria mãe após ter sido acusada de "vida mansa" no último final de semana entrou em cena novamente... ND Mais|Do R7 31/07/2024 - 20h23 (Atualizado em 31/07/2024 - 20h23 )



A mulher suspeita de tentar matar a própria mãe após ter sido acusada de “vida mansa” no último final de semana entrou em cena novamente. Desta vez, a Guarda Municipal foi acionada nesta terça-feira (30) após a mulher passar por um surto psicótico no Deck do Pontal Norte, em Balneário Camboriú.

