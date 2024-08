Tragédia em Boituva: Jovem é Morta pelo Ex-Namorado Após Medida Protetiva Uma mulher de 27 anos foi encontrada morta dentro de um carro, na Avenida do Trabalhador, em Boituva, no estado de São Paulo. O principal... ND Mais|Do R7 18/08/2024 - 22h26 (Atualizado em 18/08/2024 - 22h26 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Uma mulher de 27 anos foi encontrada morta dentro de um carro, na Avenida do Trabalhador, em Boituva, no estado de São Paulo. O principal suspeito do crime, segundo a polícia, é o ex-namorado da vítima, um homem de 39 anos, que possui registro de CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador), e que teria descumprido medida protetiva concedida pela Justiça em favor da vítima.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Homem é encontrado morto e preso a carro em Mafra

• Jovem de 27 anos é morta a tiros pelo ex-namorado após pedir medida protetiva em SP

• Chapecoense demite técnico com apenas 13 dias de trabalho