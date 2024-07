ND Mais |Do R7

Tragédia em Buenos Aires: Torcedor argentino morre ao cair de ponto turístico Um homem morreu ao cair de cima da letra “A” do letreiro paisagístico que faz parte do Obelisco, em Buenos Aires, capital da Argentina...

Um homem morreu ao cair de cima da letra “A” do letreiro paisagístico que faz parte do Obelisco, em Buenos Aires, capital da Argentina. O torcedor estava no local para assistir a final da Copa América que terminou com o título da Argentina.

