Tragédia em Cabo Frio: Explosão em lancha deixa dois mortos e cinco hospitalizados no Rio de Janeiro A explosão de uma lancha, em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, já causou a morte de duas pessoas. Outras cinco ainda estão hospitalizadas...

A explosão de uma lancha, em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, já causou a morte de duas pessoas. Outras cinco ainda estão hospitalizadas, sendo duas crianças e três adultos. As causas do incidente, ocorrido no último dia 17, são investigadas pela Marinha do Brasil.

