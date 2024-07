ND Mais |Do R7

Tragédia em Caçador: homem morre atropelado por caminhão no centro da cidade Um homem de 53 anos morreu atropelado por um caminhão na tarde desta terça-feira (2) em Caçador, no Meio-Oeste de Santa Catarina....

Alto contraste

A+

A-

Um homem de 53 anos morreu atropelado por um caminhão na tarde desta terça-feira (2) em Caçador, no Meio-Oeste de Santa Catarina. O atropelamento ocorreu no centro do município.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Ator Eri Johnson estreia peça em Balneário Camboriú

• Homem morre atropelado por caminhão no centro de Caçador

• Esquema de tráfico em SC que abastecia cartéis mexicanos movimentou mais de R$ 5 bi, diz PF



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.