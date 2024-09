Tragédia em Chapecó: homem é assassinado com tiro no peito O homem foi encontrado caído na rua e levado ao Hospital Regional do Oeste no início da manhã deste domingo (1º). ND Mais|Do R7 02/09/2024 - 11h01 (Atualizado em 02/09/2024 - 11h01 ) ‌



Um homem, de 33 anos, natural do Rio Grande do Sul, foi morto com um tiro no peito em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. O caso aconteceu por volta de 05h40 deste domingo (1º).

