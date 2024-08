Tragédia em Chapecó: Jovem de SP Encontrado Morto Após Festa Gabriel Borges, de 29 anos, foi morto por asfixia dentro do próprio veículo conforme a Polícia Civil. Corpo do jovem foi localizado... ND Mais|Do R7 27/08/2024 - 01h11 (Atualizado em 27/08/2024 - 01h11 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Gabriel Borges, de 29 anos, foi morto por asfixia dentro do próprio veículo conforme a Polícia Civil. Corpo do jovem foi localizado na linha Faxinal dos Rosas, no interior de Chapecó, Oeste de SC, nesta segunda-feira (26), por volta das 17h. Ele estava desaparecido desde a madrugada de segunda-feira (19).

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Vacinação contra a dengue ‘trava’ e apenas 43% do público-alvo no Norte de SC está vacinado

• Morador de SP desaparecido foi assassinado dentro do próprio carro após festa em SC

• VÍDEO: Câmera flagra crime, mas polícia ainda não tem suspeitos pela morte de gaúcho em SC