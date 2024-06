ND Mais |Do R7

Tragédia em Chapecó: motociclista de 20 anos morre em acidente com trator Uma motociclista de 20 anos morreu após um acidente com trator no bairro Efapi, em Chapecó, Oeste de Santa Catarina. O Corpo de Bombeiros...

Uma motociclista de 20 anos morreu após um acidente com trator no bairro Efapi, em Chapecó, Oeste de Santa Catarina. O Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) atenderam a ocorrência no começo da tarde desta quinta-feira (27).

