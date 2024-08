Tragédia em Chapecó: Motociclista Perde a Vida em Acidente Fatal Foi identificado o motociclista que morreu na tarde desta sexta-feira (02) após sofrer um grave acidente na SC-157, em Chapecó, no... ND Mais|Do R7 03/08/2024 - 13h26 (Atualizado em 03/08/2024 - 13h26 ) ‌



Foi identificado o motociclista que morreu na tarde desta sexta-feira (02) após sofrer um grave acidente na SC-157, em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. Luiz Gustavo Mistura Farias, de 25 anos, foi encontrado morto no local do acidente.

